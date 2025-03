Ucraina, Kim Jong Un: sostegno invariabile alla Russia

Roma, 22 mar. (askanews) – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ribadito la volontà di “sostenere invariabilmente” la guerra della Russia contro l’Ucraina durante il suo incontro con il segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergey Shoigu in visita ieri a Pyongyang. Lo scrive oggi l’agenzia ufficiale statale nordcoreana KCNA.

Kim ha avuto “discussioni importanti e utili” con Shoigu e, durante il colloquio, i due hanno scambiato opinioni su un’ampia gamma di questioni relative alla difesa degli interessi di sicurezza dei rispettivi Paesi, oltre che su temi regionali e globali, ha precisato la KCNA.

Kim ha dichiarato che “sostenere invariabilmente la Russia nella lotta per difendere la sovranità nazionale, l’integrità territoriale e gli interessi di sicurezza in futuro è l’opzione ferma e la volontà risoluta del governo della Repubblica democratica popolare di Corea”.

La Corea del Nord, secondo le intelligence della Corea del Sud e degli Stati uniti, ha inviato più di 11mila soldati in Russia per sostenere lo sforzo bellico contro l’Ucraina.

Shoigu ha consegnato a Kim una “importante lettera firmata”dal presidente russo Vladimir Putin, ma la KCNA non ha fornito dettagli.

Gli esperti ritengono che Shoigu sia probabilmente giunto in Corea del Nord per illustrare la posizione della Russia su un eventuale cessate il fuoco nella guerra in Ucraina e su cosa Mosca è disposta a offrire a Pyongyang in cambio del dispiegamento di truppe nordcoreane in Russia.

La visita di Shoigu è avvenuta mentre ci sono voci secondo cui Kim potrebbe recarsi in Russia, probabilmente a maggio, in occasione dell’80mo anniversario della Festa della Vittoria russa. Putin ha invitato Kim a Mosca durante il suo viaggio a Pyongyang lo scorso giugno.