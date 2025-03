Ucraina, la Casa Bianca: mai stati più vicini ad un accordo di pace

Roma, 17 mar. (askanews) – “Non siamo mai stati più vicini a un accordo di pace di quanto lo siamo in questo momento”. Lo ha ribadito oggi il portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, nel briefing con la stampa, confermando che il presidente americano Donald Trump avrà domani un colloquio telefonico con l’omologo russo, Vladimir Putin, sui negoziati in corso per arrivare a un cessate il fuoco in Ucraina.

Levitt ha rimarcato che il presidente “è determinato a ottenere” l’accordo e non esiterà a imporre ulteriori sanzioni alla Russia in caso contrario.