Ucraina, la dichiarazione finale del G20: no all’uso della forza per acquisire territori

“L’Uso e la minaccia delle armi nucleare è inammissibile”

Nuova Delhi, 9 set. (askanews) – “Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, ricordando la discussione di Bali, abbiamo ribadito le nostre posizioni nazionali e le risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU e dall’Assemblea Generale dell’Onu e ha sottolineato che tutti gli Stati devono agire in modo coerente con gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite nella sua interezza. In linea con la Carta delle Nazioni Unite, tutti gli Stati devono astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza per cercare di acquisire territori contro l’integrità territoriale e la sovranità o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato. L’uso o la minaccia di uso di armi nucleari è inammissibile”. E’ quanto si legge nella dichiarazione finale del G20 di Nuova Delhi.

“Chiediamo a tutti gli Stati di sostenere i principi del diritto internazionale, compreso quello dell’integrità territoriale e della sovranità, il diritto internazionale umanitario e il sistema multilaterale che salvaguarda la pace e la stabilità”. E’ quanto si legge nelal dichiarazione finale del G20 di Nuova Delhi. “La risoluzione pacifica dei conflitti”, “così come la diplomazia e il dialogo sono fondamentali”, si aggiunge.