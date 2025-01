Ucraina, la storia del soldato di Kim: la cattura, il tentato suicidio e la tv

(Adnkronos) –

La cattura in guerra, il tentativo di suicidio, poi la tv e i film. Negli scorsi giorni, i media ucraini avevano dato la notizia di un soldato nordcoreano che per non essere catturato, aveva tentato di uccidersi. Ora lo stesso militare asiatico, secondo quanto raccontato da un militare di Kiev in un’intervista, ha chiesto di poter guardare film d’amore e soap opera coreane. La storia del soldato di Kim Jong-un è raccontata da Politico.



“Era già stato ferito in battaglia, ma è rimasto relativamente calmo fino all’arrivo del veicolo di evacuazione”, ha detto uno dei soldati della 95a brigata d’assalto al servizio stampa delle Forze aviotrasportate ucraine, in un’intervista video pubblicata su Telegram. “Lo stavamo scortando fino alla strada dove c’erano dei pilastri di cemento… e all’improvviso è corso e ha iniziato a sbattere la testa su uno dei pilastri”.

“Era disteso lì, con la testa e un braccio feriti. Aveva con sé una granata, un coltello e una salsiccia. Gli ho chiesto di gettare tutto, ma si è rifiutato di gettare la salsiccia perché era cibo, così gliela abbiamo lasciata tenere”, ha raccontato il soldato, aggiungendo che l’uomo si è poi placato ed è stato trasferito a un’altra unità. “Si è calmato. Gli altri soldati hanno curato le sue ferite e gli hanno dato da mangiare. In seguito, ha persino chiesto di vedere film romantici e soap in coreano”, ha detto.

La Corea del Nord ha inviato circa 12.000 soldati per sostenere l’alleato russo nel tentativo di espellere le truppe ucraine dal Kursk. I nordcoreani si sono presentati sul campo di battaglia alla fine di ottobre e i soldati di Kiev hanno sin da subito raccontato della loro inesperienza in tattiche di guerra moderna, ma anche una sorprendente disponibilità al sacrificio. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Corea del Nord ha registrato 4.000 soldati morti o feriti dall’ingresso nel conflitto.

L’11 gennaio, le forze ucraine sono riuscite a catturare vivi due nordcoreani, che sono stati portati a Kiev, dove l’agenzia di spionaggio della Corea del Sud ha prestato assistenza nelle cure mediche e per condurre gli interrogatori. Né il Cremlino né Pyongyang hanno confermato la partecipazione della Corea del Nord alla guerra contro l’Ucraina. Kiev ha persino riferito che i russi sono stati incaricati di bruciare i volti dei nordcoreani morti per renderne difficile l’identificazione.

La cattura dei due nordcoreani ha un grande valore propagandistico per l’Ucraina. Durante gli interrogatori video, pubblicati da Zelensky, i prigionieri di guerra nordcoreani hanno dichiarato che gli era stato detto che sarebbero stati inviati in Russia per l’addestramento e poi per i combattimenti, e che gli erano stati rilasciati falsi documenti di identità militari russi.