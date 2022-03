Ucraina, l’allarme: “Alla frontiera italiana bimbi soli senza genitori e senza documenti”

TRIESTE – “La Farnesina ci ha rappresentato una situazione assolutamente pesante al confine italiano. Stanno arrivando tanti bambini ucraini, non si capisce bene accompagnati da chi, e privi di documenti”. A raccontarlo è Claudio Cugusi, presidente di Anas Sardegna, e coordinatore della missione umanitaria verso il confine polacco-ucraino, per donare un carico di medicine per poi prelevare una ventina di persone.

Da quanto apprende l’associazione di volontariato, in particolare in Friuli Venezia Giulia si sta creando una situazione allarmante legata ai piccoli profughi ucraini senza genitori, bloccati alla frontiera in attesa di ricevere il via libera ed essere portati nelle strutture di accoglienza italiane. “È assolutamente necessario assicurarsi che i bambini che si prendono in Ucraina siano accompagnati da un genitore e abbiano il passaporto biometrico”, l’appello di Cugusi parlando alla ‘Dire’.

