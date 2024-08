ROMA – Esiste il rischio di un incidente nucleare nella regione russa di Kursk, che già nei giorni scorsi sarebbe stata bersaglio di raid di droni: lo ha detto Rafael Grossi, il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), al termine della sua visita nella locale centrale.

Le sue dichiarazioni sono state rilasciate nel corso di una conferenza stampa, trasmessa in diretta dall’emittente Rossija 24 e ripresa dall’agenzia Novosti. “Qui si è manifestato il pericolo di un incidente nucleare” ha detto Grossi. “Oggi mi hanno informato di diversi casi di attacchi di droni sul territorio e sulle strutture della stazione; mentre ero nella stazione, ho visto tracce di questi raid“.

Il direttore ha aggiunto: “In generale il fatto che a pochi chilometri dalla centrale nucleare sono in corso operazioni militari causa grande preoccupazione per la sicurezza”.

Nella regione di Kursk, nel sud-ovest della Russia, l’esercito dell’Ucraina ha avviato un’offensiva il 6 agosto scorso.

L’articolo Ucraina, l’allarme dell’Aiea: “A Kursk c’è il rischio di un incidente nucleare” proviene da Agenzia Dire.

