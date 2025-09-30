martedì, 30 Settembre , 25
ucraina,-l’allarme-di-zelensky:-“situazione-critica”-nella-centrale-nucleare-di-zaporizhzhia
Ucraina, l’allarme di Zelensky: “Situazione critica” nella centrale nucleare di Zaporizhzhia

Ucraina, l’allarme di Zelensky: “Situazione critica” nella centrale nucleare di Zaporizhzhia

AttualitàUcraina, l’allarme di Zelensky: "Situazione critica" nella centrale nucleare di Zaporizhzhia
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 30 set. (askanews) – “Situazione critica” alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ad affermarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul proprio canale Telegram.

“A causa dei bombardamenti russi, la centrale è stata disconnessa dalla rete elettrica. Attualmente è alimentata solo da generatori diesel. Si tratta di una condizione estremamente pericolosa. I generatori, come la centrale stessa, non sono progettati per funzionare così a lungo in questo regime. Abbiamo già ricevuto informazioni secondo cui uno dei generatori è fuori uso”, ha dichiarato Zelensky.

“Sono proprio i russi, con i loro attacchi, a impedire la riparazione delle linee elettriche e il ripristino della sicurezza di base”, ha proseguito il leader ucraino.

Questa situazione, ha aggiunto Zelensky, “è una minaccia per tutti, senza eccezioni. Nessun altro terrorista al mondo ha mai osato fare con una centrale nucleare ciò che la Russia sta facendo oggi”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.