Ucraina, l’ambasciatrice della Romania: “Negoziati mai senza Kiev”

ROMA – L’Ucraina a oggi ha vissuto “tre anni di resistenza, sacrificio, lotta per la propria dignità e per difendere i valori dell’Europa; la pace che auspichiamo deve essere una pace giusta e duratura e nessuna trattativa può avvenire senza la partecipazione dell’Ucraina”. Lo afferma Gabriela Dancau, ambasciatrice della Romania nella Repubblica italiana, intervenendo a Roma, presso lo Spazio Europa, alla presentazione della mostra fotografica ‘I volti della solidarietà europea’, visitabile da oggi al 25 marzo. Le foto esposte mostrano gli occhi dei profughi ucraini in fuga dai combattenti, bloccati in espressioni smarrite e preoccupate, gli zaini sulle spalle, i passeggini che servono anche a trasportare i borsoni. Ma accanto a donne, bambini e anziani, gli operatori umanitari, pronti a tendere una mano nell’ora più buia.

“Grazie alla collaborazione con la Protezione civile italiana- continua l’ambasciatrice- possiamo ammirare l’impegno dell’Italia nel sostenere chi ha perso tutto. Queste immagini raccontano l’umanità, la compassione, una coscienza collettiva che respinge l’indifferenza”. La Romania, ricorda ancora Dancau, dal 24 febbraio 2022 “ha accolto 9 milioni di rifugiati, di cui 160mila hanno trovato in Romania una casa temporanea. Abbiamo facilitato il transito di oltre 55 milioni di tonnellate di cereali ucraini verso il mondo, evitando una crisi alimentare globale. Sosteniamo inoltre il percorso europeo dell’Ucraina e della Repubblica di Moldova, convinti che il loro posto naturale sia in Europa. Abbiamo donato un sistema Patriot, ospitiamo il centro di addestramento per piloti di F-16 e continuiamo a contribuire agli sforzi di difesa dell’Ucraina”.

La Romania, ribadisce Dancau, “resta un

alleato leale della Nato e un membro attivo dell’Ue”. Ribadendo

“l’importanza della sicurezza dell’Ucraina e del fianco Est per

l’intero continente europeo”, l’ambasciatrice conclude chiedendo

“pace giusta e non resa” per l’Ucraina, e impegno contro i

tentativi del “regime russo di piegare quella popolazione” e

contro “i populismi che avanzano”.

