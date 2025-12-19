venerdì, 19 Dicembre , 25
ucraina,-l’attacco-inedito:-“colpita-petroliera-russa-nel-mediterraneo”
Ucraina, l’attacco inedito: “Colpita petroliera russa nel Mediterraneo”

Ucraina, l’attacco inedito: “Colpita petroliera russa nel Mediterraneo”

DALL'ITALIA E DAL MONDOUcraina, l'attacco inedito: "Colpita petroliera russa nel Mediterraneo"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – L’Ucraina ha rivendicato di aver colpito, con un attacco di droni, una petroliera della ‘flotta ombra’ russa in “acque neutrali” del Mediterraneo. Lo ha riferito all’agenzia Afp una fonte dei servizi di sicurezza di Kiev (Sbu), precisando che si è trattato di una “nuova operazione speciale senza precedenti”. 

“L’Sbu ha colpito con droni aerei una petroliera appartenente alla cosiddetta ‘flotta fantasma’ russa, la Qendil”, ha specificato la fonte. “La Russia stava usando questa petroliera per eludere le sanzioni” e finanziare “la sua guerra contro l’Ucraina”, ha affermato la fonte, aggiungendo che la nave cargo era vuota al momento dell’attacco. 

Un’inchiesta della Cnn ha evidenziato la strategia della Russia, che da mesi fa affidamento sulla ‘flotta fantasma’ di petroliere per aggirare le sanzioni. Sulle navi, battenti altre bandiere, secondo informazioni di intelligence sarebbero stati imbarcati anche russi legati ai servizi e al ministero della Difesa. Il sospetto, fondato secondo le fonti consultate dalla Cnn, è che le navi vengano utilizzate anche per operazioni di spionaggio. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.