ucraina,-le-pen:-“con-bardella-impediremo-a-kiev-l’uso-di-armi-francesi-per-colpire-la-russia”

ROMA – Marine Le Pen, in un’intervista alla Cnn, ha promesso: “insieme a Bardella come primo ministro impediremo a Kiev di usare armi a lungo raggio fornite dalla Francia per colpire la Russia”. Inoltre, la leader del partito di estrema destra Rassemblement National ha dichiarato che ostacolerà un possibile invio dei soldati francesi in Ucraina. “Se Emmanuel Macron vuole inviare truppe in Ucraina e il primo ministro è contrario, allora non verranno inviate truppe. L’ultima parola spetta al primo ministro”, ha aggiunto Le Pen.

