Ucraina, leader Ue-G7: "Il piano Usa richiede ulteriore lavoro, no modifica dei confini con forza"
ROMA – “Accogliamo con favore i continui sforzi degli Stati Uniti volti a portare la pace in Ucraina”. Si apre così la dichiarazione adottata dal presidente Costa, dalla presidente von der Leyen, dal primo ministro Carney, dal presidente Stubb, dal presidente Macron, dal primo ministro Martin, dal primo ministro Meloni, dal primo ministro Takaichi, dal primo ministro Schoof, dal primo ministro Sánchez, dal primo ministro Starmer, dal cancelliere Merz e dal primo ministro Støre.

“La bozza iniziale del piano in 28 punti comprende elementi importanti che saranno essenziali per una pace giusta e duratura- aggiungono-. Riteniamo pertanto che la bozza costituisca una base che richiederà un ulteriore lavoro. Siamo pronti a impegnarci per garantire che la pace futura sia sostenibile. Siamo chiari sul principio che i confini non devono essere modificati con la forza. Siamo inoltre preoccupati per le limitazioni proposte alle forze armate ucraine, che renderebbero l’Ucraina vulnerabile a futuri attacchi. Ribadiamo che l’attuazione degli elementi relativi all’Unione europea e alla NATO richiederebbe il consenso rispettivamente dei membri dell’UE e della NATO. Cogliamo l’occasione per sottolineare la forza del nostro continuo sostegno all’Ucraina. Continueremo a coordinarci strettamente con l’Ucraina e gli Stati Uniti nei prossimi giorni”.
