ucraina,-leader-ue-(senza-ungheria):-continueremo-sostegno-militare

Roma, 12 ago. (askanews) – Nella dichiarazione diffusa stamattina, non sottoscritta dall’Ungheria, i leader dell’Unione Europea ribadiscono che la guerra russa “ha implicazioni più ampie per la sicurezza europea e globale”, e che l’Ue continuerà a fornire a Kiev “sostegno politico, finanziario, militare e diplomatico”, in coordinamento con gli Stati Uniti e altri partner.

Sul tema delle garanzie di sicurezza, nella dichiarazione si afferma che “un’Ucraina in grado di difendersi efficacemente è parte integrante di qualsiasi futuro accordo”, lasciando spazio a un impegno futuro degli Stati membri in base alle rispettive competenze.

L’Ue ribadisce poi il “diritto inalienabile dell’Ucraina a scegliere il proprio destino”, incluso il percorso verso l’adesione all’Unione, e conferma il mantenimento delle sanzioni contro la Russia.