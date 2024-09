ucraina,-lega:-“governo-unito,-nessuna-iniziativa-in-controtendenza”

ROMA – “Sulla politica estera la maggioranza è compatta, come già chiarito ufficialmente anche dopo il vertice di centrodestra, e non ci saranno iniziative parlamentari in controtendenza come auspicato oggi da alcuni media di sinistra e che smentiamo seccamente. Sull’Ucraina la posizione del governo è una, ribadita anche negli ultimi giorni”. Così una nota della Lega.

Ecco cosa riporta Repubblica: “La spaccatura all’interno della maggioranza sta tutta nella frase, poi sparita dalla nota (diffusa venerdì al termine del vertice tra i leader di maggioranza, ndr) , che parlava di ‘appoggio a Kiev ma contrari a ogni ipotesi di interventi militari fuori dai confini ucraini‘. Questa era la proposta avanzata dalla Lega che, pur essendo stata bocciata dagli alleati, è stata comunque diffusa. Il pasticcio, rivelatore di un forte malessere tra la premier Giorgia Meloni e i suoi vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, piomba dopo che l’Italia ha votato contro la proposta del vicepresidente della commissione europea Josep Borrell sull’utilizzo delle armi degli Stati europei anche fuori dai confini ucraini”. La Lega, oggi, smentisce qualsiasi opposizione alle decisioni prese dalla maggioranza.

