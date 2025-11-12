mercoledì, 12 Novembre , 25

Boom prezzi alimentari, Istat: “Dal 2021 aumentati del 25%”

(Adnkronos) - Da ottobre 2021 a ottobre 2025...

Tragedia evitata a Palermo, i carabinieri arrestano un 24enne che vuole dare fuoco alla ex

(Adnkronos) - "L'ho accoltellata e voglio darle fuoco"....

Polonara torna a casa e trova… Bruno Barbieri: la sorpresa per Achille

(Adnkronos) - Sorpresa per Achille Polonara. Il cestista...

Bufera contro la tiktoker Camilla: finge una disabilità per saltare la fila

(Adnkronos) - È finita nella bufera per essersi...
ucraina,-l’esercito-di-kiev:-i-russi-avanzano-a-zaporizhzhia
Ucraina, l’esercito di Kiev: i russi avanzano a Zaporizhzhia

Ucraina, l’esercito di Kiev: i russi avanzano a Zaporizhzhia

Video NewsUcraina, l'esercito di Kiev: i russi avanzano a Zaporizhzhia
Redazione-web
Di Redazione-web

Massicci bombardamenti a Kharkiv

Kiev, 12 nov. (askanews) – La guerra in Ucraina si inasprisce e da entrambi i fronti si rivendicano vittorie e si scambiano accuse. La Russia ha aumentato la pressione sul fronte ucraino, con Kiev sembra essere sempre più in difficoltà. Le truppe di Mosca hanno approfittato della fitta nebbia a Pokrovsk per penetrare nella città del Donetsk, assediata da giorni. Il Cremlino inoltre afferma di aver preso il controllo di tutta la parte orientale della città di Kupyansk, nell’oblast di Kharkiv. “La situazione è difficile”, ammette Zelensky. Ma annuncia che sono stati abbattuti oltre 150 droni russi da inizio mese e che Kiev continuerà a sviluppare la tecnologia dei droni-intercettori”.I media ucraini parlano di bombardamenti massicci da parte di Mosca che hanno provocato numerosi black out. Secondo le autorità russe, gli attacchi sono diretti contro infrastrutture militari, industriali e di comando, ma Kiev denuncia danni anche a strutture civili.Le difficoltà per Zelensky vengono anche dall’interno, dopo lo scandalo corruzione dei giorni scorsi il governo ucraino ha deciso di sospendere il ministro della Giustizia Galushenko.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.