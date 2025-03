Ucraina, linea Italia non cambia: no del governo a invio truppe

(Adnkronos) – Aspettare, ponderare. Giorgia Meloni non avrebbe ancora deciso se partecipare o meno alla video-call dei ‘volenterosi’, convocata per sabato dal Regno Unito. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha chiamato di nuovo a raccolta i leader di quei Paesi pronti a fornire il loro supporto per assicurare la pace in Ucraina, dopo un possibile accordo di tregua con la Russia. Ma la partecipazione dell’Italia all’incontro da remoto, si apprende da fonti di governo, non è ancora confermata e la presidente del Consiglio starebbe riflettendo sul da farsi.

Il problema di fondo, viene spiegato, è essenzialmente uno: il governo italiano è fortemente contrario all’invio di truppe al fronte in Ucraina; dunque, se la riunione di Londra rientra nell’ambito di un invio di uomini, “noi non partecipiamo”, il refrain che arriva da Palazzo Chigi. Diverso è invece il discorso per quanto riguarda la riunione dei Capi di Stato maggiore europei svoltasi martedì a Parigi con il presidente francese Emmanuel Macron: “In quel caso non eravamo parte del gruppo dei cosiddetti ‘volenterosi’, siamo andati lì come osservatori”. Le diplomazie restano comunque in contatto.

Meloni è al lavoro sul discorso che dovrà pronunciare alle Camere la prossima settimana prima del Consiglio europeo del 20-21 marzo: un passaggio impegnativo, sul quale i partiti della maggioranza sono chiamati a compattarsi dopo aver votato in maniera difforme a Strasburgo. Gli europarlamentari di Fratelli d’Italia hanno dato il loro sì alla risoluzione sul Libro bianco sulla difesa, che sollecita i 27 Paesi dell’Ue ad agire con urgenza per garantire la sicurezza del Continente, accogliendo le conclusioni del Consiglio europeo sul riarmo.

Tuttavia, la delegazione di Fdi si è astenuta sulla risoluzione riguardante l’Ucraina dopo aver richiesto, senza successo, un rinvio del voto. Secondo Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo Ecr, il testo non avrebbe tenuto conto dell’accordo raggiunto a Gedda tra Stati Uniti e Ucraina per un possibile cessate il fuoco, rischiando così di “scatenare l’odio verso Donald Trump e gli Usa, anziché aiutare l’Ucraina”.

Il nostro “non è stato un doppio voto”, dice all’Adnkronos un membro dell’esecutivo in quota Fratelli d’Italia: “La posizione è chiara: se approvi un testo troppo anti-Usa, come fai poi a farti mediatore con gli Usa?”. Sulla stessa risoluzione per l’Ucraina, la Lega ha votato contro mentre Forza Italia si è espressa a favore.

Anche da Palazzo Chigi sottolineano come il testo della risoluzione sull’Ucraina fosse troppo sbilanciato ‘contro’ gli Stati Uniti: Fratelli d’Italia a Strasburgo – il ragionamento che trapela dai piani alti del governo – ha sempre votato a favore della libertà e della sicurezza dell’Ucraina, ma questa volta il testo della risoluzione “era molto più ‘accusatorio’ verso l’amministrazione Usa” rispetto ad altre volte. Fratelli d’Italia non avrebbe mai votato contro quella risoluzione: “Ma non potevamo nemmeno votare a favore tout court”, spiegano.

Sull’astensione, come confermato poi da Procaccini, ha inciso la notizia arrivata dall’Arabia Saudita ieri sera sulla proposta di un cessate il fuoco di 30 giorni in Ucraina e la ripresa dell’assistenza americana a Kiev: “Non ci stiamo smarcando da nulla, quello di Fratelli d’Italia non era un voto contro l’Ucraina”, il concetto che viene ribadito. Il voto a macchia di leopardo del centrodestra, ad ogni modo, non impensierisce Palazzo Chigi: in questo momento – si sottolinea – c’è un problema internazionale ben più ampio e la maggioranza di governo ha dimostrato che nei momenti importanti “è sempre uscita unita e compatta”.

Almeno per ora, non sembrerebbe all’orizzonte un vertice con Meloni e gli altri leader della maggioranza, Antonio Tajani e Matteo Salvini (anche se i tre ogni settimana si incontrano per fare il punto della situazione su tutti i dossier). Sempre da palazzo Chigi viene evidenziata la “piena sintonia” tra Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che rispondendo alla Camera all’interrogazione del Movimento 5 Stelle sul piano di riarmo approvato oggi dall’Unione europea ha ribadito che i finanziamenti per la difesa non andranno a discapito di sanità e servizi pubblici, rimarcando il suo no a spese per il riarmo che rialzino in modo oneroso il debito pubblico con rischi anche per la stabilità della zona euro. (di Antonio Atte)