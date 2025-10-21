ucraina,-macron:-concessioni-territori-negoziabili-solo-da-zelensky

“Unica pace possibile deve avere garanzie di sicurezza”

Lubiana (Slovenia), 21 ott. (askanews) – Le concessioni territoriali in Ucraina “non possono essere negoziate” se non dal presidente Volodymyr Zelensky, ha affermato Emmanuel Macron durante il suo intervento a Lubiana, in Slovenia, in attesa del nuovo vertice dei volenterosi a Londra.”E constato che dallo scorso gennaio ci viene detto che la Russia è pronta a fare pace, che dallo scorso marzo il presidente Zelensky ha ufficialmente manifestato la sua volontà di firmare un accordo di pace. E constato semplicemente che, ripetutamente, è la Russia a non presentarsi all’appuntamento” ha detto il presidente francese.”Se le cose dovessero cambiare – ha aggiunto – l’unica pace possibile è una pace solida e duratura che garantisca almeno delle garanzie di sicurezza. Questo è ciò che abbiamo definito a livello europeo nell’ambito della coalizione dei volonterosi. E questa coalizione dei volonterosi si riunirà venerdì, e la copresiederemo con il primo ministro Keir Starmer, e ovviamente coinvolgeremo il presidente Zelensky. Quindi le garanzie di sicurezza sono pronte”.”C’è poi una negoziazione territoriale e questa può essere condotta solo dal presidente Zelensky a nome del suo Paese. Nessun altro può farlo” ha concluso Macron.