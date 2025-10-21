martedì, 21 Ottobre , 25

Plasmaderivati, Segato (Aip): “Ogni interruzione di fornitura un salto nel buio”

(Adnkronos) - "I plasmaderivati, per noi pazienti con...

Plasmaderivati, Marra (Cidp): “Programmazione stabile per evitare carenze”

(Adnkronos) - "Chiediamo di avere sicurezza, certezza e...

Calderone: “Sicurezza su lavoro sia imperativo oltre che conoscenza regole”

(Adnkronos) - "E’ fondamentale far comprendere quanto sia...

Leao, due gol non bastano per Cassano: “Partita inguardabile”

(Adnkronos) - Antonio Cassano attacca ancora Rafa Leao....
ucraina,-macron:-concessioni-territori-negoziabili-solo-da-zelensky
Ucraina, Macron: concessioni territori negoziabili solo da Zelensky

Ucraina, Macron: concessioni territori negoziabili solo da Zelensky

Video NewsUcraina, Macron: concessioni territori negoziabili solo da Zelensky
Redazione-web
Di Redazione-web

“Unica pace possibile deve avere garanzie di sicurezza”

Lubiana (Slovenia), 21 ott. (askanews) – Le concessioni territoriali in Ucraina “non possono essere negoziate” se non dal presidente Volodymyr Zelensky, ha affermato Emmanuel Macron durante il suo intervento a Lubiana, in Slovenia, in attesa del nuovo vertice dei volenterosi a Londra.”E constato che dallo scorso gennaio ci viene detto che la Russia è pronta a fare pace, che dallo scorso marzo il presidente Zelensky ha ufficialmente manifestato la sua volontà di firmare un accordo di pace. E constato semplicemente che, ripetutamente, è la Russia a non presentarsi all’appuntamento” ha detto il presidente francese.”Se le cose dovessero cambiare – ha aggiunto – l’unica pace possibile è una pace solida e duratura che garantisca almeno delle garanzie di sicurezza. Questo è ciò che abbiamo definito a livello europeo nell’ambito della coalizione dei volonterosi. E questa coalizione dei volonterosi si riunirà venerdì, e la copresiederemo con il primo ministro Keir Starmer, e ovviamente coinvolgeremo il presidente Zelensky. Quindi le garanzie di sicurezza sono pronte”.”C’è poi una negoziazione territoriale e questa può essere condotta solo dal presidente Zelensky a nome del suo Paese. Nessun altro può farlo” ha concluso Macron.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.