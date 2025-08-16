ucraina,-macron:-pressione-su-russia-fino-a-raggiungimento-pace

Roma, 16 ago. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto di mantenere la “pressione” sulla Russia fino a quando “non sarà raggiunta una pace solida e duratura che rispetti i diritti dell’Ucraina”.

In un messaggio pubblicato su X dopo i vari contatti diplomatici seguiti al vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska, Macron ha anche ritenuto che sia “essenziale imparare tutte le lezioni degli ultimi 30 anni, in particolare la consolidata propensione della Russia a non mantenere i propri impegni”.