Ucraina, Macron: Putin non vuole la pace, vuole la resa di Kiev

Roma, 17 ago. (askanews) – “Non credo che il presidente Putin voglia la pace” ma “penso che voglia la resa dell’Ucraina”. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in una dichiarazione alla stampa al termine del vertice dei Volenterosi, aggiungendo che, al contrario, il presidente americano Donald Trump “vuole la pace”.

“C’è un solo stato che propone una pace che equivarrebbe a una capitolazione ed è la Russia” ma “se oggi siamo deboli con la Russia stiamo preparando i conflitti di domani” ha proseguito Macron.

“Non possiamo schierarci dalla parte della legge del più forte” ha aggiunto “sarebbe un nuovo ordine internazionale, che non è più un ordine basato sul diritto”.

“Noi vogliamo la pace, una pace solida e duratura, preceduta dalla restituzione dei prigionieri e degli innocenti, e che rispetti la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi” ha sottolineato il Presidente francese.

