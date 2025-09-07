ucraina,-massiccio-attacco-russo:-in-fiamme-palazzo-del-governo-a-kiev

domenica, 7 Settembre , 25

Zelensky: lanciati oltre 800 droni e 13 missili

Kiev, 7 set. (askanews) – Nelle immagini un elicottero scarica acqua sul tetto di un edificio governativo nella capitale ucraina, Kiev, dopo gli attacchi russi della notte. Il presidente Volodymyr Zelensky ha riferito sui social di una vasta offensiva russa con “oltre 800 droni e 13 missili, di cui quattro balistici”. A Kiev, ha detto, “sono stati distrutti edifici residenziali”. “Finora, si sa che almeno due persone sono state uccise, tra cui un bambino… In totale, solo nella capitale ci sono decine di feriti e l’edificio del Gabinetto dei Ministri è stato danneggiato, è scoppiato un incendio ai piani superiori” ha riferito.Anche la prima ministra Yulia Svyrydenko ha detto che l’edificio del Consiglio dei ministri, sede del governo a Kiev, è stato danneggiato e che i soccorritori stanno cercando di spegnere le fiamme”.

