Ucraina, Mattarella: auspico che la Russia torni a rispettare la sovranità degli Stati

Mosca torni a svolgere ruolo di grande rilievo in comunità internazionale Cetinje, 18 feb. (askanews) – “La Russia torni a svolgere il proprio ruolo di grande rilievo nella comunità internazionale nel rispetto dei principi di sovranità di ogni Stato”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del colloquio con il presidente della Repubblica del Montenegro, Jakov Milatovic. Il capo dello Stato ha ribadito che fin dall’inizio della guerra in Ucraina da parte dell’Italia è stato espresso “l’auspicio di tornare al rispetto del diritto internazionale, della carta dell’Onu, della sovranità di ogni Stato e di rispetto degli impegni bilaterali”. “L’auspicio è per una pace giusta e non fittizia, fragile o superabile in poco tempo”, ha detto il presidente della Repubblica, rispondendo a una domanda sul vertice di Parigi dedicato al conflitto in Ucraina. “Da da tre anni a questa parte – ha sottolineato il capo dello Stato – la posizione dell’Italia e quello che ho sempre espresso ai numerosi interlocutori internazionali è nitida, limpida chiarissima: quella dell’invito a ristabilire il rispetto del diritto internazionale e la sovranità ogni Stato, la sua indipendenza e dignità, di qualunque dimensione sia, piccolo o grande. Questa ferma e vigorosa affermazione sui principi della Carta Onu è stata la base del sostegno dell’Italia, che insieme a Ue e Usa, ha assicurato all’Ucraina per resistere alla violenza delle armi,

accompagnata dall’auspicio che la Russia torni a svolgere il proprio ruolo di grande rilievo nella comunità internazionale, nel rispetto dei principi di sovranità di ogni Stato”. “E’ utile ricordare che quando l’Ucraina, con il consenso della Russia, divenne indipendente, all’inizio degli anni ’90, disponeva di una grande quantità di armi nucleare, circa un terzo di tutti quelli dell’Unione sovietica. Su sollecitazione di Usa e Russia, l’Ucraina ha consegnato quelle migliaia di testate nucleari, che l’avrebbero messa al sicuro da ogni invasione. A fronte di questo con un trattato l’Ucraina registrava l’impegno dei paesi a rispettare e garantire la sua indipendenza, sovranità, integrità territoriale, questo è il mondo che vorremmo: quello in cui si rispettano gli

impegni assunti e il diritto internazionale”, ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del colloquio con il presidente della Repubblica del Montenegro,

Jakov Milatovic, rispondendo alle domande dei giornalisti.