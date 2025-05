ucraina,-meloni:-“ho-sentito-trump,-a-lavoro-per-negoziati”

ROMA – “In questi giorni siamo costantemente in contatto con diversi leader a livello europeo e americano. Ho sentito qualche ora fa Trump l’ultima volta, lavoriamo per avviare un nuovo turno di negoziati”.

Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa a Palazzo Chigi al termine dell’incontro con Mette Frederiksen, primo ministro di Danimarca.

A LAVORO PER NEGOZIATI LIVELLO TECNICO E POI POLITICO

“Siamo al lavoro in queste ore con molti dei leader europei e con gli Stati Uniti per cercare di arrivare il prima possibile a dei negoziati che possano partire da un livello tecnico e poi piano piano raggiungere anche un livello politico, che è quello per cui io ritengo particolarmente preziosa soprattutto la disponibilità del Vaticano”.

“Le ipotesi in campo in questo momento, soprattutto per la prima fase di negoziati sul piano tecnico, sono diverse, poi bisogna verificare la disponibilità degli attori e la praticabilità. Penso che però al di là delle date la priorità alla quale noi dobbiamo arrivare è che ci siano negoziati, che ci siano negoziati seri nei quali gli interlocutori vogliano tutti manifestare una loro disponibilità e voglia di fare dei passi avanti”, aggiunge Meloni.

L’obiettivo è arrivare “a un cessate il fuoco e a un accordo di pace complessivo che non può prescindere da garanzie di sicurezza per la nazione aggredita e cioè per l’Ucraina”, conclude.

