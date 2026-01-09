venerdì, 9 Gennaio , 26

Milano, decine di trattori invadono piazza Duca d’Aosta

(Adnkronos) - Decine di trattori stanno invadendo piazza...

Meloni, niente Quirinale: “Sogno di lavorare con Fiorello”

(Adnkronos) - Giorgia Meloni presidente della Repubblica? Meglio...

Meloni e la domanda-fiume in conferenza: “Rischiamo di farci linciare”

(Adnkronos) - "Io e lei rischiamo di farci...

Oreshnik, Russia attacca Ucraina con super missile che può colpire il cuore dell’Europa

(Adnkronos) - Ha una gittata fino a 5.500...
ucraina,-meloni:-impossibile-oggi-ingresso-russia-nel-g7
Ucraina, Meloni: impossibile oggi ingresso Russia nel G7

Ucraina, Meloni: impossibile oggi ingresso Russia nel G7

Video NewsUcraina, Meloni: impossibile oggi ingresso Russia nel G7
Redazione-web
Di Redazione-web

L’Europa deve parlare anche con la Russia, ma no favori a Putin

Roma, 9 gen. (askanews) – “Penso che Macron abbia ragione: credo che sia arrivato il momento in cui anche l’Europa parli con la Russia, perché se l’Europa decide di partecipare a questa fase di negoziazioni parlando solo con una delle due parti in campo, temo che alla fine il contributo positivo che può portare sia limitato”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare. “Oggi mi sembrerebbe impossibile l’ingresso della Russia nel G7” ha aggiunto “di questo ne parliamo quando abbiamo avviato un percorso di pace, ma l’ultima cosa che voglio fare è un favore a Putin”, ha aggiunto.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.