Ucraina, Meloni: instabilità nuova normalità, rafforziamo amicizia

“Darsi la mano in momenti difficili fa la differenza”

Roma, 15 apr. (askanews) – “Chiaramente noi viviamo tempi non semplici, nessuno può testimoniarlo come il popolo ucraino, l’instabilità sta diventando pian piano la nostra nuova normalità. È uno scenario che disorienta, che può spaventare, però io penso che soprattutto in momenti come questi, si comprenda come l’amicizia tra popoli fratelli che si sono dati una mano nei momenti più difficili della propria storia faccia la differenza. Italia e Ucraina lo hanno fatto, sono legati da un ‘amicizia profonda, continueremo a farlo anche nei prossimi anni rafforzando quell’amicizia e rafforzando quella cooperazione”.Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni al termine dell’incontro con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky a Roma.