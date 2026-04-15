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Ucraina, Meloni: Italia interessata a produzione congiunta di droni
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Ucraina, Meloni: Italia interessata a produzione congiunta di droni

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Durante la conferenza con Zelensky in visita a Roma

Roma, 15 apr. (askanews) – “Chiaramente continuiamo il sostegno a 360 gradi nei confronti dell’Ucraina, ci siamo oggi confrontati molto anche di come rafforzare la nostra cooperazione in materia di difesa. L’Italia in particolare è molto interessata a sviluppare una produzione congiunta soprattutto sulla materia dei droni, settore nel quale sappiamo bene che l’Ucraina in questi anni è diventata una nazione guida”.Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni al termine dell’incontro con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a Roma

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