venerdì, 5 Dicembre , 25

Meloni: “Europa vuole essere grande? Sia capace di difendersi da sola”

(Adnkronos) - "L'Europa deve capire che, se vuole...

Mps, il Cda blinda Lovaglio: “Fiducia all’unanimità” dopo l’inchiesta

(Adnkronos) - Si è svolto oggi il primo...

Mondiali 2026, il sorteggio dei gironi: Italia andrebbe con Canada, Svizzera e Qatar

(Adnkronos) - Sono stati sorteggiati oggi, venerdì 5...

A ‘Più libri Più liberi’ continua la protesta, sabato stand oscurati

(Adnkronos) - A 'Più libri più liberi', la...
ucraina,-meloni:-linea-governo-deve-rimanere-la-stessa
Ucraina, Meloni: linea governo deve rimanere la stessa

Ucraina, Meloni: linea governo deve rimanere la stessa

AttualitàUcraina, Meloni: linea governo deve rimanere la stessa
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 5 dic. (askanews) – La linea del governo sull’Ucraina rimane la stessa. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite in studio al Tg La7.

“La linea del governo è chiara: abbiamo sostenuto l’Ucraina per costruire la pace. Non si costruisce con le buone intenzioni ma con la deterrenza, se non avessimo sostenuto l’Ucraina avremmo avuto una nazione invasa e avremmo pagato un prezzo. Oggi ci sono embrioni negoziali grazie al lavoro di sostegno. Quindi la linea del governo deve rimanere la stessa perchè vogliamo costruire la pace”.

“L’Italia ha potuto avere in questa questione una postura seria e forte grazie a una maggioranza compatta, io ascolto sempre quello che dicono gli alleati, aiuta a ragionare e prendere decisioni consapevoli”, ha precisato rifiutando il dibattito su filorussi e filoucraini: “I fili ce li hanno i burattini, siamo tutti filoitaliani. Come si difende meglio l’interesse degli italiani? Ci riguarda quello che accade in Ucraina, pagheremmo un prezzo alto facendo scelte diverse”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.