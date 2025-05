Ucraina, Meloni: Macron ha detto che invio truppe non è più tema

Roma, 17 mag. (askanews) – “Dalle parole di Macron non posso che prendere atto del fatto che l’invio delle truppe (in Ucraina, ndr) non è più un tema di discussione, io avevo espresso le mie perplessità sull’efficacia dell’iniziativa, particolarmente ora che lavoriamo su un cessate il fuoco incondizionato”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Le altre “priorità – ha aggiunto – sono il sostegno alla capacità di difendersi dell’Ucraina e poi se sarà avviato un serio tavolo di trattative le garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Nel momento in cui l’ipotesi dell’invio di soldati pare sia tramontata, noi siamo disponibili a partecipare a qualsiasi formato per raggiungere l’obiettivo di una pace giusta e duratura. Tenere unito l’Occidente, che è stata la nostra forza, senza escludere nessuno e consentendo a tutti di esprimere il proprio punto di vista per l’Italia è sempre stata una priorità”.