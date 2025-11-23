domenica, 23 Novembre , 25
Ucraina, Meloni: no alla controproposta Ue, lavoriamo sulla bozza Trump

Johannesburg, 23 nov. (askanews) – “Non penso che si debba parlare di una controproposta” dell’Ue rispetto alla bozza Trump, perché in quel piano “molti punti sono condivisibili e anche per un fatto di tempo ed energie conviene concentrarci sulla proposta che c’è e sulle questioni dirimenti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Johannesburg.

“Ho trovato una disponibilità da parte di Trump” a modificare il piano per l’Ucraina, ha aggiunto Meloni. “Abbiamo fatto una telefondata abbastanza lunga anche con Stubb, penso che il lavoro che gli sherpa stanno facendo a Ginevra segua questo intendimento”, ha anche affermato.

“L’Europa evidentemente non è stata tra gli estensori del piano Trump ma molte questioni inserite necessitano dell’Europa: la ricostruzione, le garanzie di sicurezza, l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue. La fase è delicata, dobbiamo guardare all’obiettivo, l’Ue deve dimostrare che può fare proposte che possono far fare passi avanti, siamo tutti d’accordo nel capire dov’è che si può dare un contributo” e l’Ue deve “dimostrare maturità”, così anche Meloni.

“Io penso che Putin non abbia la reale volontà di chiudere la guerra e dobbiamo andare a vedere il bluff con una proposta sensata”, ha aggiunto Meloni, parlando con i giornalisti a Johannesburg. “Anche i russi devono fare la propria parte, un cessate il fuoco, uno stop ai bombardamenti delle infrastrutture civili e strategiche sarebbe un passo avanti importante”, ha specificato.

