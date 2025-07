Ucraina, Meloni: non c’è disimpegno Usa, pressione su Russia

“Da Mosca non c’è volontà di pace”

Roma, 4 lug. (askanews) – “Gli Usa non hanno interrotto la fornitura di armi e il sostegno all’Ucraina, è stata rivista la decisione di fornire specifiche componenti anche per la contraerea. E’ un fatto rilevante ma diverso da un disimpegno dell’America”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in collegamento al Forum in Masseria di Bruno Vespa.”Se da una parte l’Ucraina ha dimostrato il suo impegno sincero per la pace l’impegno continua a mancare di parte russa e non penso si debba attendere la buona volontà di Putin ma mettere pressione”, ha aggiunto.”Anche io oggi ho sentito Trump e ho parlato di questo tema”, ha concluso.