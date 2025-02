Ucraina, Meloni: “Pace giusta e duratura solo con adeguate garanzie per Kiev”

(Adnkronos) – “Gli sforzi che tutti stiamo portando avanti insieme” servono a “gettare le basi di una pace giusta e duratura in Ucraina. L’obiettivo, per noi, è un obiettivo che è possibile raggiungere solamente se a Kiev verranno fornite adeguate garanzie di sicurezza, per essere certi che quello che abbiamo visto in questi tre anni non accada di nuovo e per essere certi che anche le Nazioni europee che più si sentono minacciate possano invece sentirsi al sicuro”. Così la premier Giorgia Meloni, al termine dell’incontro con il primo ministro svedese Ulf Kristersson.

“Ritengo” che le garanzie di sicurezza per l’Ucraina “debbano essere realizzate nel contesto dell’alleanza atlantica, perché penso che questa sia la cornice migliore per garantire una pace che non sia né fragile né temporanea” e per scongiurare “il rischio che l’Europa possa ripiombare presto nel dramma della guerra. Altre soluzioni, come ho già detto, mi sembrano più complesse e francamente meno efficaci”, ha aggiunto.

“Parlare ora di inviare soldati italiani in Ucraina, in una terra dove attualmente c’è la guerra, non ha senso. Prima Putin e Zelensy devono deporre le armi, e poi ragioneremo di tutto”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini, ospite della stampa estera a Roma sulla proposta di Emmanuel Macron. Quanto alla spesa militare “si può aumentare, ma l’ultima cosa che faccio è tagliare la spesa sanitaria per aumentare quella militare”.

“Noi abbiamo 7.500 soldati italiani impegnati in missioni di pace in giro per il mondo, per una spesa superiore al miliardo. Prima di spendere un euro in più o di ipotizzare l’invio di un soldato in più occorre essere assolutamente certi di quello che si fa e di come lo si fa. Perché altrimenti l’esempio dell’Afghanistan non è lontano dalla nostra memoria”, ha quindi sottolineato.

“L’ultima delle cose intelligenti da fare è mettere in piedi una difesa comune e un esercito comune europeo, sarebbe un disastro visto che quello che tocca a Bruxelles in tanti campi va a fallire, preferisco degli stati nazionali forti che investono”, ha detto ancora Salvini, rispondendo a una domanda su un esercito comune europeo. “Se mettessimo una von der Leyen a capo di un esercito comune europeo dura venti minuti e poi si arrende. Quindi sono assolutamente contrario a una ipotesi di questo tipo”, ha detto.

“Abbiamo sempre votato gli aiuti militari all’Ucraina, e finché ci sarà la guerra lo faremo”, ha assicurato poi, rispondendo a chi gli domanda se la Lega continuerà a votare in Parlamento il sostegno con le armi a Zelensky.

E fa notare: “Sarebbe curioso che in Ue entrasse prima l’Ucraina, rispetto alla Serbia e all’Albania che sono in lista d’attesa da una vita. Sarebbe una mancanza di rispetto da parte delle istituzioni europee”.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani dal canto suo afferma: “Non credo che sia la soluzione migliore quella di inviare militari della Nato e dell’Ue a garantire una fascia di sicurezza neutrale tra Ucraina e Russia. La cosa migliore da fare sarebbe quella di avere un’azione dell’Onu che decida, attraverso il Consiglio di Sicurezza quindi con l’impegno anche della Cina e della Russia, di avere una zona cuscinetto dove potrebbero anche esserci in quel caso militari italiani”.

“Se vogliamo costruire la pace noi dobbiamo mandare molti militari certamente là (in Ucraina, ndr) ma a guida Nazioni Unite”, ha aggiunto Tajani parlando a Mattino Cinque News., ribadendo che “all’ordine del giorno non c’è la possibilità di inviare truppe italiane della Nato e dell’Unione europea” mentre “l’Onu sarebbe un’altra cosa”.

Ieri fonti di Palazzo Chigi avevano smentito le ricostruzioni relative all’ipotesi di inviare truppe italiane in Ucraina, affermando: “Non è all’ordine del giorno”. Notizie che aveva definito “totalmente campate per aria” e precisando che “non esiste questo dibattito all’interno della maggioranza”. Le stesse fonti avevano poi ribadito che l’Italia ha sempre escluso questa possibilità. Tuttavia, avevano aggiunto, “se un domani ci dovesse essere una missione Onu con contingenti di vari Paesi, si potrà magari ragionare”. Ma, avevano sottolineato, “non è all’ordine del giorno, non se ne è mai parlato”.