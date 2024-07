ucraina,-meloni:-“posizione-italiana-chiara.-salvini?-non-lo-considero-un-problema”

(Adnkronos) – La posizione critica di Matteo Salvini sull’invio di armi all’Ucraina? “La maggioranza è sempre stata molto compatta in questa materia, la posizione italiana è chiarissima in tutto il mondo”. Risponde così la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a Washington dopo il vertice Nato. “Segue tra l’altro quel che è scritto nel nostro programma: abbiamo detto dall’inizio che avremmo sostenuto l’Ucraina e ogni iniziativa di pace. Questo è scritto nel programma ed è quel che abbiamo fatto con una solidità che, mi corre l’obbligo di ricordare, non abbiamo visto in tutte le maggioranze che ci hanno preceduto e non vediamo nell’opposizione. Lo considero un ottimo elemento che aiuta l’Italia ad essere rispettata e credibile nel mondo”. Al cronista che gli chiede se non consideri il leader della Lega un problema, “non è un problema”, risponde secca Meloni.

Joe Biden l’ha visto lucido? “L’ho visto bene – dice la presidente del Consiglio – Ho parlato con Biden in diverse occasioni, mi ha fatto una bella impressione, l’impressione del presidente degli Stati Uniti d’America. Insomma, di una persona che sta lavorando, che ha organizzato un ottimo vertice e gli faccio i complimenti per l’organizzazione”.

Al termine dei lavori dell’ultima giornata del vertice Nato, la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Al centro del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, l’andamento del conflitto in corso, a partire dalle gravi conseguenze del bombardamento russo dell’ospedale pediatrico di Kiev.

I due leader hanno quindi passato in rassegna i risultati del Consiglio Nato-Ucraina e del vertice per la pace che si è svolto in Svizzera e i relativi seguiti. Sono state infine condivise le prime valutazioni con riguardo alla futura conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina che verrà ospitata dall’Italia nel giugno del prossimo anno.