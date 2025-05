ucraina,-meloni-rilancia-sostegno-a-kiev:-“attendiamo-da-russia-risposta-su-cessate-il-fuoco”

(Adnkronos) – La ricerca di una pace “giusta e duratura” per l’Ucraina, ma anche gli sforzi per un cessate il fuoco a Gaza. Giorgia Meloni torna sui due conflitti che agitano lo scenario internazionale, al centro anche dei primi discorsi pubblici di Papa Leone XIV, in occasione del vertice intergovernativo con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis a Villa Pamphili. La presidente del Consiglio ha detto di aspettarsi “una chiara risposta russa” alla richiesta di un cessate il fuoco “immediato e incondizionato” da parte di Kiev. E ha salutato con favore l’invito rivolto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky al leader del Cremlino, Vladimir Putin, per vedersi personalmente giovedì prossimo a Istanbul, il luogo designato per i colloqui di pace tra i due Paesi: “L’Ucraina – ha affermato Meloni – ha accettato subito di incontrare Putin a Istanbul giovedì prossimo, chiarendo in pochi minuti, rispetto a una certa propaganda, quale tra le parti coinvolte nel conflitto sia certamente a favore della pace e quale invece sia responsabile della guerra”.

La postura dell’Italia rispetto al conflitto russo-ucraino resta sempre la stessa, ha ribadito ancora una volta il capo del governo: Roma rimarrà al fianco di Kiev “fino alla fine”, ma una pace durevole è impossibile senza “garanzie di sicurezza efficaci” per l’Ucraina. Concetti rimarcati da Meloni in occasione dell’ultima video-call di sabato con i leader europei che erano a Kiev per l’incontro incentrato sulla pace e la sicurezza dell’Ucraina (Francia, Germania, Gran Bretagna e Polonia). Anche se la premier era fisicamente assente, “a Kiev l’Italia c’era”, ci ha tenuto a sottolineare al ‘Corriere della Sera’ il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Restano però le distanze con il gruppo dei cosiddetti ‘volenterosi’ dal punto di vista strategico: “Riteniamo che inviare truppe dei Paesi Nato al confine con la Russia non sia il modo migliore per garantire la sicurezza dopo la pace. Per noi è meglio avere una zona cuscinetto con una presenza dell’Onu”, ha messo in chiaro il titolare degli Esteri. Gli sforzi del governo italiano sono orientati verso la ricostruzione dell’Ucraina, tema al quale è dedicato il grande vertice che sarà ospitato proprio dall’Italia a luglio, con la conferenza a livello di capi di Stato e di governo. Nelle dichiarazioni alla stampa dopo il vertice con Mitsotakis, Meloni ha parlato anche di Medio Oriente, definendo “importante” la prossima missione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, “sulla quale riponiamo speranze”. L’inquilina di Palazzo Chigi ha rinnovato il suo sostegno per il lavoro che i Paesi arabi stanno portando avanti “per un quadro regionale di pace e sicurezza”, che “a nostro avviso deve includere la prospettiva dei due Stati”, ha scandito.

Meloni e Mitsotakis si rivedranno il prossimo 16 maggio a Tirana, in Albania, per il sesto vertice della Comunità Politica Europea (Epc), che riunirà 47 Capi di Stato o di governo. Le discussioni del summit si articoleranno in tre tavole rotonde tematiche. La prima sarà dedicata alla sicurezza e alla resilienza democratica, con focus proprio sul sostegno all’Ucraina e sul rafforzamento della capacità militare europea. La seconda affronterà temi come la competitività economica, le infrastrutture digitali e l’energia. La terza sarà centrata sull’immigrazione e sulla gestione legale dei flussi.

A fare gli onori di casa sarà Edi Rama, fresco vincitore delle ultime elezioni in Albania: per il socialista si tratta del quarto successo elettorale, destinato a rilanciare il piano e le ambizioni di Tirana per l’ingresso nella Ue. L’Italia sostiene la prospettiva di un allargamento dell’Unione ai Balcani occidentali, come richiamato nella dichiarazione congiunta siglata oggi con il governo greco in occasione del vertice di Villa Pamphili, definendola “un investimento geostrategico per la pace, la sicurezza, la stabilità e la prosperità” di tutto il Continente.

E, come accaduto in occasione dei funerali di Papa Francesco, con lo storico faccia a faccia tra Trump e Zelensky, il Vaticano potrebbe tornare a essere sede di importanti incontri diplomatici questo weekend. Domenica prossima, a San Pietro, avrà luogo l’intronizzazione del nuovo Pontefice Leone XIV e a Roma sono attesi, ancora una volta, leader di mezzo mondo. Tra questi ci sarà il neo-cancelliere tedesco Friedrich Merz, che potrebbe incontrare a margine della cerimonia la presidente del Consiglio Meloni. A darne notizia è stato, da Berlino, il portavoce Stefan Kornelius. “È auspicio di entrambe le parti rendere possibile un incontro in tempi molto brevi”, ha aggiunto, sottolineando che i due capi di governo si conoscono da molto tempo e hanno relazioni molto buone. Meloni e Merz si sono sentiti telefonicamente proprio venerdì scorso: automotive e migranti alcune delle principali questioni affrontate. (di Antonio Atte)