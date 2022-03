ROMA – “Se l’Ue vuole mettere in atto sanzioni più severe dovrebbe sostenere i paesi che sarebbero più colpiti da una tale scelta. Durante la Brexit, l’Ue ha lanciato un fondo di compensazione per i paesi che hanno sofferto di più: bisognerebbe istituire un meccanismo simile, molto più consistente in termini di risorse, accompagnato da politiche monetarie flessibili sia a livello europeo che internazionale”. Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia e di ECR Party, alla riunione straordinaria dell’ufficio di presidenza del Partito dei Conservatori e Riformisti Europei da lei convocata e interamente dedicata alla crisi ucraina.

“C’è anche la questione della crisi energetica- dice Meloni- è necessaria un’azione immediata per abbassare il costo delle bollette che stanno strangolando le nostre famiglie e le nostre imprese. Questo è il momento del pragmatismo ed è qui che noi conservatori europei possiamo dare il meglio”.

L’articolo Ucraina, Meloni: “Se Ue vuole sanzioni più dure sostenga paesi più colpiti” proviene da Ragionieri e previdenza.

