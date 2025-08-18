ucraina,-meloni:-se-vogliamo-la-pace-dobbiamo-stare-uniti

Roma, 18 ago. (askanews) – “Grazie Donald per averci ospitato, credo che sia un giorno importante, una nuova fase dopo oltre tre anni in cui non abbiamo visto alcun segnale da parte russa di volontà al dialogo. Qualcosa sta cambiando, qualcosa è cambiato grazie a lei, Presidente, ma anche sul campo di battaglia con il coraggio dell’Ucraina e con l’unità che tutti noi abbiamo dato all’Ucraina”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso dell’incontro alla Casa Bianca tra Trump, Zelensky e i leader europei.

“Bisogna ricordare che se noi vogliamo raggiungere la pace e garantire la giustizia dobbiamo farlo stando uniti ed è per questo che ritengo sia un giorno molto positivo”, ha aggiunto.