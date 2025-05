Ucraina, Meloni sente Trump e leader Ue: Italia farà sua parte

Roma, 19 mag. (askanews) – “L’Italia è pronta a fare la sua parte per facilitare i contatti e lavorare per la pace”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, in cui si riferisce della telefonata di Donald Trump con i leader europei dopo il colloquio del presidente americano con Vladimir Putin.

Alla “call” hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, al presidente finlandese Alexander Stubb, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e al presidente ucraino Volodymyr Zelensky.