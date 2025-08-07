venerdì, 8 Agosto , 25
Ucraina, Meloni sente Trump, Zelensky e presidente Emirati Al Nahyan

Redazione-web
Roma, 8 ago. (askanews) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto conversazioni telefoniche con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con il Presidente dell’Ucraina, VolodymyráZelensky, e con il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, S.A. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Al centro delle tre telefonate, la guerra in Ucraina, si legge in una nota.

Il Presidente Meloni si è in particolare confrontata con gli interlocutori sugli sforzi in corso per il raggiungimento di un cessate il fuoco e per un percorso negoziale che possa garantire una pace giusta e duratura in Ucraina, anche alla luce delle più recenti iniziative diplomatiche promosse dagliáStatiáUniti.

Con il Presidente emiratino è stata anche l’occasione per condividere l’eccellente cooperazione nella consegna degli aiuti umanitari a Gaza. E’ stata inoltre ribadita la necessità di una cessazione immediata delle ostilità, del rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas e di un accesso degli aiuti pieno e senza ostacoli per porre fine all’ingiustificabile crisi umanitaria in corso nella Striscia.

