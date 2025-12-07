domenica, 7 Dicembre , 25

Ucraina, Meloni sente Zelensky: “Sostegno a piano Usa, presto invio forniture”

DALL'ITALIA E DAL MONDOUcraina, Meloni sente Zelensky: "Sostegno a piano Usa, presto invio forniture"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “in vista di una serie di visite di lavoro che quest’ultimo compirà in questi giorni a Londra, Bruxelles e Roma, nell’ambito dei suoi contatti sul processo di pace in Ucraina con i principali leader europei”, fa sapere in una nota Palazzo Chigi. Nel corso del colloquio, Meloni “ha inoltre nuovamente espresso sostegno al processo negoziale in corso e all’impegno degli Stati Uniti per individuare un percorso che possa condurre a una pace giusta e duratura”.  

“Funzionale a tale percorso – aggiungono – è la reiterata disponibilità dell’Ucraina a sedere in buona fede al tavolo negoziale. È stato pertanto nuovamente ribadito l’auspicio che da parte russa si manifesti analoga apertura”. 

Nel corso della telefonata tra la presidente del Consiglio e il presidente ucraino, continua Palazzo Chigi, la premier “ha innanzitutto voluto rinnovare la solidarietà italiana a seguito di una nuova serie di attacchi indiscriminati russi contro obiettivi civili ucraini e ha annunciato al presidente Zelensky l’invio di forniture di emergenza a sostegno delle infrastrutture energetiche e della popolazione. I generatori forniti da aziende italiane verranno inviati in Ucraina già nelle prossime settimane”. 

