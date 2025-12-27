Ucraina, Meloni: “Unità di vedute tra Europa, Kiev e Usa necessaria per stop a guerra”

(Adnkronos) – E’ importante “mai come in questo momento, mantenere l’unità di vedute tra partner europei, Ucraina e Stati Uniti per porre fine a quasi quattro anni di conflitto”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – che ha partecipato nel pomeriggio di oggi insieme ad altri leader a una telefonata con il presidente Volodymyr Zelensky – nell’ambito del processo per il raggiungimento di una pace giusta e duratura in Ucraina, il alla vigilia del suo incontro con il Presidente Trump.

Solo attraverso questa solida unità di vedute la Russia può essere posta di fronte alle proprie responsabilità e spinta a dimostrare una reale disponibilità a sedere al tavolo dei negoziati.

Zelensky si trova ora a Halifax, in Canada, dove ha incontrato il premier Mark Carney, in una tappa intermedia prima dell’arrivo in Florida per il faccia a faccia di domani con il presidente americano Donald Trump a Mar-a-Lago.

“Il sostegno all’Ucraina non vacillerà. In guerra, pace e nella ricostruzione”, ha affermato il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, dopo la videochiamata. “Le recenti decisioni dell’Ue renderanno l’Ucraina più forte. Il finanziamento delle necessità di Kiev per i prossimi due anni, il congelamento degli asset russi per il futuro, l’estensione delle sanzioni contro la Russia, con ulteriori nuove misure in arrivo se sarà necessario”, ha aggiunto Costa sottolineando che “una Ucraina forte e prospera nell’Ue è una garanzia di sicurezza cruciale”.

“Rafforzare la sicurezza e le capacità di difesa dell’Ucraina come parte integrante della sicurezza del nostro continente”, ha scritto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo il colloquio. L'”obiettivo condiviso” di europei e ucraini è, ha ricordato, “la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina” e a tal fine “accogliamo positivamente tutti gli sforzi” in tale direzione. “La Commissione continuerà a mantenere pressioni sul Cremlino, manterrà il nostro supporto all’Ucraina e lavorerà intensamente per accompagnare l’Ucraina sul suo percorso di adesione all’Ue”, ha quindi concluso von der Leyen.

Gli sforzi degli europei e del Canada per “una pace giusta e duratura in Ucraina” avverranno “in stretto contatto con gli Stati Uniti”, ha dichiarato il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, dopo aver partecipato alla videoconferenza. I partecipanti alla riunione hanno ribadito a Zelensky il loro pieno sostegno, come ha riassunto il portavoce del governo tedesco, Stefan Kornekius.

“Stiamo lavorando insieme per arrivare a una pace giusta e duratura”, ha scritto il presidente della Finlandia, Alexander Stubb in un post su X, dopo la video riunione dei partner europei. La conversazione è stata “positiva”, ha aggiunto Stubb.