Ucraina, Meloni: vedo disponibilità Kiev, Usa e Ue, ma non russa

mercoledì, 3 Dicembre , 25

Redazione-web
Di Redazione-web

Soluzione conflitto non facile, obiettivo resta pace giusta e duratura

Manama, 3 dic. (askanews) – “La soluzione del conflitto in Ucraina abbiamo capito dall’inizio che non sarebbe stata una cosa facile perché è una guerra che va avanti da ormai quasi quattro anni e con oggettivamente una disponibilità da parte ucraina, da parte statunitense, da parte europea ma non ad oggi, diciamo, segnalata da parte russa”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un punto stampa al termine della sua partecipazione vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo in corso a Manama in Bahrein.”Ciò – ha aggiunto – non toglie che bisogna continuare a lavorarci, ciò non toglie che il nostro obiettivo dal mio punto di vista deve essere quello di continuare a spingere per arrivare a una pace, purché quella pace sia, come abbiamo detto mille volte, una pace giusta e sostenibile e duratura. Ed è quello su cui siamo concentrati ora”.

