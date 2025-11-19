ucraina,-merz-denuncia-la-“guerra-terroristica”-della-russia

“Non ha più nulla a che fare con obiettivi militari”

Berlino, 19 nov. (askanews) – Berlino ha denunciato come “guerra terroristica” quella condotta dalla Russia in Ucraina, durante la firma degli accordi congiunti tra Svezia e Germania. “Non ha più nulla a che fare con obiettivi militari. È una pura e semplice guerra del terrore contro la popolazione civile ucraina”, ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz in una conferenza stampa a Berlino insieme con il suo omologo svedese, Ulf Kristersson.”Stiamo assistendo – ha detto Merz – a una massiccia escalation di attacchi russi alle infrastrutture in Ucraina. Questo si estende ben oltre l’Ucraina occidentale. Ciò dimostra che la Russia, con la sua vera e propria guerra terroristica, sta danneggiando in modo massiccio le infrastrutture civili, in particolare quelle energetiche, in Ucraina, e questo sta accadendo poco prima dell’inverno o già durante l’inverno.”