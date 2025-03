Ucraina, Metsola: “Europa insicura con la Russia che governa Kiev”

di Alessio Pisanò

ROMA – Parlando ai leader durante il Consiglio europeo, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha affermato che la pace in Ucraina “sarà sempre al primo posto nell’agenda” dell’Eurocamera. “La pace deve essere genuina, altrimenti è solo l’illusione”, ha spiegato.

“Un’Ucraina con la Russia che governa da Kiev rende l’Europa e il mondo un posto molto meno sicuro, meno protetto e meno prospero”, ha continuato Metsola nel suo discorso. “L’Unione europea ha prosperato per decenni grazie al soft power: in un mondo di singole potenze in ascesa, non possiamo permetterci di essere schiacciati per mancanza di ambizione politica”, ha preseguito sottolineando che “l’Europa deve posizionarsi come una forza con cui fare i conti”. “Questo significa essere pronti, far valere i nostri soldi e prendere sul serio la nostra sicurezza, la nostra preparazione e la nostra competitività”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it