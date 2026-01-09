venerdì, 9 Gennaio , 26

Ucraina: missile Oreshnik contro civili, “crimine di guerra russo”

Ucraina: missile Oreshnik contro civili, “crimine di guerra russo”

Di Redazione-web

Lanciato su Leopoli a pochi chilometri dal confine con l’UE

Kiev, 9 gen. (askanews) – Il servizio di sicurezza ucraino SBU conferma che la Russia ha lanciato questa notte il suo nuovo missile balistico Oreshnik nella regione occidentale di Leopoli, in Ucraina, a pochi chilometri dal confine con l’UE, e ha pubblicato immagini che, a suo dire, mostravano i frammenti dell’arma. Mosca ha affermato di aver lanciato il missile, che viaggia a velocità ipersonica e che il Cremlino ritiene impossibile da intercettare, ma non ha specificato a cosa fosse destinato. “Gli investigatori dell’SBU classificano l’uso di quest’arma contro le infrastrutture civili ucraine come un crimine di guerra da parte della Federazione Russa”, afferma il portavoce dell’SBU Artem Dekhtyarenko.”Tra i componenti finora rinvenuti ci sono un’unità di stabilizzazione e guida, che è essenzialmente il cervello del missile, parti del motore, frammenti del meccanismo di orientamento, ugelli della piattaforma di separazione, ecc. I detriti sono stati classificati come prove materiali e sono in fase di preparazione per ulteriori esami. Gli investigatori dell’SBU classificano l’uso di quest’arma contro le infrastrutture civili ucraine come un crimine di guerra da parte della Federazione Russa”, ha detto.

