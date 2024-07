ucraina,-modi-da-putin-a-mosca:-insopportabile-vedere-morire-bambini

“Trovare via per la pace, l’India sosterrà ogni sforzo per questo”

Mosca, 9 lug. (askanews) – Il primo ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato al presidente russo Vladimir Putin, durante la sua visita a Mosca, che la pace in Ucraina è “della massima importanza” e “la guerra non può risolvere i problemi”. La visita del leader indiano in Russia è arrivata nel mezzo dell’indignazione internazionale per la raffica di attacchi russi in Ucraina, tra cui quello a un ospedale pediatrico.Modi ha detto che la vista dei bambini morti è “insopportabile” e ha aggiunto che “la pace è necessaria per il futuro luminoso delle nostre generazioni, quindi pensiamo che non sarà la guerra a decidere, nessuna soluzione può essere cercata attraverso la guerra”.