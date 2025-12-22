ucraina,-mosca:-la-russia-non-intende-attaccare-paesi-ue-o-nato.-pronti-a-confermarlo-con-un-accordo-legale

Roma, 22 dic. (askanews) – Il viceministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, ha affermato che la Russia è pronta a confermare, tramite un accordo legale, di non avere alcuna intenzione di attaccare né l’Ue né la Nato, secondo quanto riportano le agenzie russe.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è offerto di rinunciare all’ambizione dell’Ucraina di aderire alla Nato nel tentativo di dimostrare la sua volontà di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra. Per contro Zelensky e i suoi alleati europei hanno insistito affinché Europa e Stati Uniti forniscano garanzie di sicurezza “simili all’articolo 5”, riferendosi al principio fondante della Nato secondo cui un attacco a un Paese membro dovrebbe essere considerato un attacco a tutti.

La scorsa settimana, responsabili americani avrebbero affermato che gli Stati Uniti erano pronti a offrire all’Ucraina garanzie di sicurezza simili a quelle della Nato per salvaguardare un eventuale cessate il fuoco nella guerra della Russia contro l’Ucraina.

Il viceministro russo ha inoltre attaccato “Kiev e i suoi manipolatori” affermando che cercano di ostacolare il dialogo tra Russia e Stati Uniti non appena si manifesta un impulso positivo.

La Russia invita gli Stati Uniti a opporsi più attivamente ai tentativi europei di ostacolare il dialogo sull’Ucraina, ha affermato Ryabkov, aggiungendo che si osservano lenti progressi nei negoziati con gli Stati Uniti.

La Russia continuerà il dialogo con gli Stati Uniti sull’Ucraina e continuerà a muoversi verso il raggiungimento di una soluzione sostenibile alla crisi ucraina, ha concluso Ryabkov.