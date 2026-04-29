ucraina,-mosca:-putin-pronto-a-cessate-il-fuoco-il-9-maggio

Roma, 29 apr. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha informato il presidente statunitense Donald Trump della sua disponibilità a dichiarare un cessate il fuoco durante le celebrazioni del Giorno della Vittoria, ovvero il 9 maggio. Lo ha annunciato il consigliere del leader russo, Yuri Ushakov.
“Vladimir Putin ha informato la sua controparte americana della sua disponibilità a dichiarare un cessate il fuoco durante le celebrazioni del Giorno della Vittoria”, ha osservato Ushakov.
“Trump ha sostenuto attivamente questa iniziativa, sottolineando che la festività commemora la nostra vittoria comune sul nazismo nella seconda guerra mondiale”, ha osservato Ushakov.