ROMA – Nella notte torna il fantasma di Chernobyl, e l’Europa tutta trema. I negoziati di ieri tra Ucraina e Russia e Brest non hanno portato risultati significativi, fatta eccezione per l’accordo sui corridoi umanitari per mettere in salvo i civili.

LEGGI ANCHE: Ucraina, accordo con Mosca per corridoi umanitari. Putin: “L’operazione va avanti”

I bombardamenti non si sono fermati e nel mirino degli scontri è finita la centrale nucleare Enerhodar, la più grande d’Europa che si trova nel sud del Paese, a Zaporizhzhia, colpita da ordigni russi.

Ore di terrore in cui si sono moltiplicati gli appelli di cessate il fuoco da parte dei leader politici internazionali. Poi il sollievo, con la notizia, comunicata da parte del portavoce della centrale, dello spegnimento dell’incendio divampato nella struttura da parte dei pompieri.

L’Aiea, l’Agenzia Onu per l’energia atomica, ha fatto sapere che “le attrezzature essenziali” della centrale di Zaporizhzhia non “sono state compromesse dall’incendio”.

Le truppe, secondo quanto si apprende, avrebbero preso il controllo dell’area intorno allo stabilimento nucleare.

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Ucraina, nella notte torna l’incubo Chernobyl: colpita la centrale di Zaporizhzhia, incendio domato proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento