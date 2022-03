Ucraina, Nonna Zoriana trova casa: presa in carico dalla Regione Lazio

ROMA – Nonna Zoriana ha trovato casa. Mercoledì scorso la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ aveva segnalato l’emergenza della signora Zoriana, una nonna ucraina arrivata a Roma in fuga dalla guerra con i suoi due nipoti ma senza un tetto sotto il quale dormire. In un video trasmesso dal noto programma la donna chiedeva aiuto per sé e i due bambini perché non sapeva dove passare le future notti. Numerose le offerte di ospitalità giunte alla trasmissione, ma alla fine è intervenuta la Protezione civile della Regione Lazio, che oggi ha trovato una sistemazione all’intera famiglia. Nonna Zoriana e i due nipoti, dopo il tampone anti-Covid, sono stati trasferiti in una struttura alberghiera della Capitale nell’ambito del programma avviato dalla Regione Lazio di primi interventi a sostegno della popolazione ucraina in fuga dalla guerra.

