ucraina,-nuovi-attacchi-russi-su-kiev,-sale-a-30-numero-dei-morti

Ritrovati tre corpi sotto le macerie; 99 i feriti

Kiev, 3 lug. (askanews) – E’ salito a 30 il numero delle persone rimaste uccise nell’attacco con missili e droni lanciato dalla Russia a Kiev, dopo il recupero di altri tre corpi dalle macerie. Lo ha riferito il Servizio statale dell’Ucraina per le emergenze (Dsns), precisando che i feriti sono 99.Sulla capitale operazioni russe sono ancora in corso a Kiev, e sarebbero stati colpiti siti “in 40 punti della città”.Nelle immagini diffuse dal Servizio statale di emergenza dell’Ucraina si vedono i vigili del fuoco sul luogo di un attacco russo avvenuto nella notte nella regione di Sumy, in Ucraina, che ha causato la morte di quattro persone.