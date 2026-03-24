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Ucraina, nuovi attacchi russi su Zaporizhzhia, Kharkiv, Kherson
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Ucraina, nuovi attacchi russi su Zaporizhzhia, Kharkiv, Kherson

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Zelensky: è necessario rafforzare la protezione

Roma, 24 mar. (askanews) – Le truppe russe hanno condotto oltre 800 attacchi contro 44 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, provocando almeno un morto, ha riferito il governatore della regione, Ivan Fedorov.Nelle immagini diffuse dai Servizi d’emergenza ucraini, i soccorsi dopo l’incendio divampato su più piani di un grattacielo residenziale, colpito da un attacco. Secondo i dati preliminari dei soccorritori, un uomo di 32 anni è rimasto ucciso e nove persone sono rimaste ferite.Immagini anche da Kherson, dove un attacco con lanciamissili ha provocato un morto e dei feriti, come ha riferito il governatore Oleksandr Prokudin. E un treno elettrico è stato preso di mira nella regione di Kharkiv da un drone: una persona è rimasta uccisa.”In totale sono stati impiegati oltre 390 droni d’attacco e 34 missili di vario tipo – balistici, da crociera e guidati dall’aviazione” durante gli attacchi notturni della Russia nei confronti dell’Ucraina, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando le conseguenze degli ultimi attacchi russi.”Questi numeri indicano chiaramente la necessità di rafforzare la protezione della vita dagli attacchi russi. È importante continuare a sostenere l’Ucraina. È importante che tutti gli accordi sulla difesa aerea vengano attuati tempestivamente. Ed è fondamentale che l’Europa sia in grado di produrre la quantità necessaria di missili per la difesa aerea, per proteggersi da qualsiasi minaccia”, ha proseguito Zelensky.

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