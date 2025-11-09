Ucraina, nuovi attacchi: “Russia sempre più vicina alla conquista di Pokrovsk”

(Adnkronos) – Nuova pioggia di droni e missili russi sull’Ucraina. Secondo quanto riferito dalle autorità ucraine, la Russia ha conquistato ulteriori territori intorno alle città di Pokrovsk e Kupiansk e occupato il villaggio di Volchye, nell’Ucraina orientale.

Le Forze di difesa ucraine e le unità russe hanno ingaggiato nelle ultime 24 ore 196 scontri, con il settore di Pokrovsk che ha registrato l’attività più intensa, dove gli ucraini affermano di aver respinto 73 attacchi nemici si legge nell’ultimo aggiornamento fornito dallo Stato maggiore delle forze armate ucraine. L’allarme è scattato per le regioni di Černihiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, nel distretto di Nižyn. Droni sono stati segnalati anche sulla regione di Sumy, nei distretti di Konotop e Shostka.

Secondo la Cnn le forze russe sembrano essere sul punto di conquistare Pokrovsk, nell’Ucraina orientale, una vittoria simbolica che il presidente Vladimir Putin persegue da 21 mesi a un costo sempre più elevato. Negli ultimi giorni i combattimenti all’interno della città si sono intensificati, dopo che le truppe russe sono riuscite a infiltrarsi. La caduta di Pokrovsk – il cui valore strategico è già stato notevolmente ridotto, ma che rappresenterebbe comunque la più grande vittoria per Mosca dal 2023 – sembra ormai quasi inevitabile, secondo quanto riferito da chi si trova sul posto.

Mentre Kiev ha smentito le affermazioni russe secondo cui le forze ucraine a Pokrovsk sarebbero già state circondate, affermando mercoledì che erano ancora in corso operazioni attive per fermare l’avanzata russa, i soldati ucraini sul campo hanno descritto una realtà sempre più drammatica.

Kiev ha ammesso che la situazione a Pokrovsk è difficile, ma sostiene che i combattimenti continuano.

Un attacco condotto mediante droni ucraini nella notte ha causato una transitoria interruzione delle forniture elettriche e termiche nella città di Voronezh, situata nel sud-ovest della Russia. Lo ha dichiarato il governatore regionale. L’incursione su Voronezh, capoluogo dell’omonima regione, non ha provocato vittime, come comunicato dal governatore Alexander Gusev su Telegram.