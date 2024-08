ucraina,-nuovo-attacco-in-russia:-colpito-aeroporto-di-lipetsk

(Adnkronos) – Nuova offensiva dell’Ucraina in Russia. Un incendio è scoppiato in un aeroporto militare e un impianto energetico è stato danneggiato nella regione russa di Lipetsk in un presunto attacco con drone avvenuto nella notte del 9 agosto, hanno affermato le autorità russe.

Nell’attacco sono rimaste ferite sei persone, ha dichiarato il governatore dell’oblast di Lipets, Igor Artamanov, aggiungendo che sono state trasportate in ospedale. I video condivisi sui canali Telegram russi mostrano una grande esplosione in lontananza, anche se non è chiaro cosa sia stato direttamente colpito o dove si è verificata.

Il dipartimento locale del Ministero delle situazioni di emergenza ha dichiarato che è stato dichiarato lo stato di emergenza e che è stato ordinato ai residenti di quattro città di evacuare.

Le forze ucraine hanno già lanciato attacchi con droni contro obiettivi militari e industriali nell’oblast di Lipetsk , che si trova a circa 450 chilometri dal confine ucraino, e a nord-est di Kursk, dove sono attualmente in corso combattimenti dopo un’incursione ucraina senza precedenti iniziata il 6 agosto.

Il Ministero della Difesa russo ha affermato che 75 droni ucraini sono stati intercettati e abbattuti durante la notte in sei diverse oblast, oltre che nella Crimea occupata. Il ministero ha anche affermato che sono stati intercettati sette droni navali nel Mar Nero.

Separatamente, Vyacheslav Gladkov, governatore della vicina Oblast di Belgorod , ha dichiarato che quattro droni hanno colpito un condominio nella città di confine di Shebekino. Nessuno è rimasto ferito nell’attacco.